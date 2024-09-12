شكرا لقرائتكم خبر عن إضافات جديدة.. الهيئة الملكية للعلا تُطلق "موسم التمور" غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.