شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لإقناع احمد القندوسى بالموافقة على عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى سيراميكا من أجل الموافقة على أيا من العروض المقدمة للتعاقد معه في الصيف الجاري، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني من أجل العودة إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، ويرى أنه من الأفضل ضم لاعب آخر.

ورفض أحمد قندوسي عرضا مغريا من نادي الشمال القطري من أجل الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الحالي، نظير 2.2 مليون دولار للأهلي وراتب 1.5 مليون دولار للاعب، وطلب تحديد مصيره مع القلعة الحمراء من أجل العودة أو الاستغناء عنه بشكل مجاني، قبل تحديد وجهته القادمة، حيث يحاول مسئولي الأهلي إقناعه بالرحيل لأحد الأندية المحلية الراغبة في ضمه وأبرزهم نادي زد.

بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.