شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفاضل بين 3 لاعبين لخلافة فتوح أمام كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بين أربعة لاعبين لخلافة أحمد فتوح في المنتخب خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما الشهر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا.

ووضع حسام حسن كلا من محمد حمدي لاعب بيراميدز، وأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، ومحمد حمدي لاعب إنبي الشاب، وعمر كمال لاعب الأهلي على اعتبار أنه لعب فى مركز الظهير الأيسر في عديد المناسبات.



تأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك عن معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، بسبب تورطه في دهس مواطن بالخطأ وحبسه بعد تأجيل محاكمته حتى 16 سبتمبر المقبل.



ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد ثنائي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي من المعسكر المقبل، والمقرر اقامته بعد أيام قليلة استعدادا لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.



واستقر الجهاز الفني على ضم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد بسام لصفوف المنتخب في المعسكر القادم، وفي حال الاكتفاء بثلاثة حراس فقط سيتم المفاضلة بين شوبير وبسام بجانب الشناويين.