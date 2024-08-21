بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

أفضل 11 لاعبا في الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

وشهدت الجولة تألق محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال وزميله كاي هافيرتز.

انتهت مباريات الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة ليستر سيتي ضد توتنهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية