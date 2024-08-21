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بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من فانتازي الممتاز، بمباراة ليستر سيتي ضد توتنهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهدت الجولة تألق محمد صلاح لاعب الذي سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة، بجانب بوكايو ساكا لاعب أرسنال وزميله كاي هافيرتز.

أفضل 11 لاعبا في الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بوب (نيوكاسل - 9 نقاط - 5 مليون).

خط الدفاع: بيدرو بورو (توتنهام - 9 نقاط - 5.5 مليون)، فيلتمان (برايتون - 8 نقاط - 4.5 مليون)، مزراوي (اليونايتد - 8 نقاط - 4.5 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 14 نقطة - 12.5 مليون)، ساكا (أرسنال - 12 نقطة - 10 مليون)، كوفاسيتش (السيتي - 11 نقطة - 5.5 مليون)، جويلانتون (نيوكاسل - 11 نقطة - 6 مليون).

خط الهجوم: ويلباك (برايتون - 12 نقطة - 5.5 مليون)، هافيرتز (أرسنال - 12 نقطة - 8 مليون)، ويسا (برينتفورد - 11 نقطة - 6 مليون).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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