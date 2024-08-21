سعيد العويران: أرغب في انضمام زيزو ومحمد صلاح إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

تحدث سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، عن رأيه في انتقال الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد السيد زيزو لاعب الزمالك إلى الدوري السعودي.

وقال سعيد العويران في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365" :"يعجبني لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو فهو موهوب ويمتلك مهارات عالية وأرغب في انضمامه للدوري السعودي بجانب ضرورة التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح".

والجدير بالذكر أن محمد صلاح ارتبط اسمه بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الماضية، فيما تردد اسم أحمد سيد زيزو في الوقت الحالي بعد تلقيه عرضاً من نادي نيوم النشاط بالدوري الدرجة الأولى.

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