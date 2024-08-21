"بمشاركة حجازي".. نيوم يفتتح مشواره في دوري يلو بفوز على فريق أبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق نيوم السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أبها، بنتيجة هدفين دون مقابل، في الجولة الافتتاحية ببطولة "دوري يلو السعودي"، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية".

وأحرز ثنائية فريق نيوم في اللقاء، كلاً من مهند آل سعود في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 42.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق نيوم، بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وانتقل حجازي إلى فريق نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

أقرأ أيضاً:

تنبأ بمستقبله.. طارق حامد يروي موقفا مع نجم الإسماعيلي الأسبق

رسميا.. وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة هذا النادي

فيفا يعلن موعد فتح القيد في مصر رسميا