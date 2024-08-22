شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 3 سبتمبر استعدادا لمباراتى كاب فيردي وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

ينضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقبل، في الثالث من شهر سبتمبر القادم، استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا ، حيث يرتبط صلاح بمباراة يوم 1 سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

ويأتي صلاح على راس قائمة المحترفين المقرر انضمامها للمنتخب في المعسكر المقرر انطلاقه خلال أيام، ومعه كلا من مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، محمد شريف لاعب الخليج السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى، ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب يرغب في تقديم معسكر المنتخب ليقام يوم 25 أغسطس، بدلا من موعده الرسمي وفق الأجندة الدولية في الثاني من سبتمبر المقبل،من أجل تجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم ، لكن الأهلي أعلن في بيانه الرسمي منح اللاعبين راحة حتى نهاية أغسطس، أيضا أصر اتحاد الكرة على استكمال بطولة كأس مصر حتى نهاية الشهر الحالي.

ويعنى احتمال وصول بيراميدز والزمالك لنهائي كأس مصر مزيد من التحديات أمام حسام حسن وجهازه المعاون في تقديم موعد المعسكر، غير أن اللاعبين الدوليين لن تسمح لهم أنديتهم بالتواجد في المعسكر قبل موعد الرسمي 2 سبتمبر.