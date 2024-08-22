اخبار الرياضه

وزير الرياضة يشارك فى انطلاق ماراثون الدراجات بالعلمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يشارك فى انطلاق ماراثون الدراجات بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 22 أغسطس 2024 11:58 ص

أطلق، أمس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شارة البدء لماراثون دراجات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

شهد الماراثون مشاركة واسعة من أكثر من 1000 دراج من منتخب الدراجات، حيث انطلق المتسابقون من ساحة السينمات فى منطقة الأبراج مرورا بالممشى السياحى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أهمية هذا الحدث الرياضى فى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب والمجتمع، مشيراً إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى التى تجمع بين الرياضة والسياحة.

واعرب صبحى عن سعادته برؤية هذا التفاعل الكبير من المشاركين والجمهور على حد سواء، مؤكدا حرص الوزارة على دمج وربط الأنشطة فى الأماكن السياحية والتى تعتبر مصدر جذب لعديد من الافراد، وتشجيع الأنشطة الرياضية التى تسهم فى نشر الوعى بأهمية اللياقة البدنية والصحة العامة.

ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات

 

الدراجات ماراثون
الدراجات ماراثون

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا