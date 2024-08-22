شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك فى انطلاق ماراثون الدراجات بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أطلق، أمس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شارة البدء لماراثون دراجات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

شهد الماراثون مشاركة واسعة من أكثر من 1000 دراج من منتخب الدراجات، حيث انطلق المتسابقون من ساحة السينمات فى منطقة الأبراج مرورا بالممشى السياحى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أهمية هذا الحدث الرياضى فى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب والمجتمع، مشيراً إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى التى تجمع بين الرياضة والسياحة.

واعرب صبحى عن سعادته برؤية هذا التفاعل الكبير من المشاركين والجمهور على حد سواء، مؤكدا حرص الوزارة على دمج وربط الأنشطة الرياضية فى الأماكن السياحية والتى تعتبر مصدر جذب لعديد من الافراد، وتشجيع الأنشطة الرياضية التى تسهم فى نشر الوعى بأهمية اللياقة البدنية والصحة العامة.



ماراثون الدراجات