بطولة فرنسا: سان جرمان ينشد الثبات عندما يستضيف مونبلييه

الرياص - اسماء السيد - باريس : تعود المنافسات الى ملعب "بارك دي برانس" بعد أن انشغل باستضافة أولمبياد باريس، حيث يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب نظيره مونبلييه الجمعة ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

استهل فريق العاصمة موسمه الجديد بفوز صريح على لوهافر في المرحلة الافتتاحية، ومن المتوقع أن يضيف الى سجله الفوز الثاني من دون صعوبة تُذكر.

الحياة من دون مبابي بدت طبيعية في المباراة الاولى عندما تمكن فريق المدرب الإسباني لويس انريكي من تحقيق فوز ساحق 4 1 خارج أرضه. لكنّ عملاق الكرة الفرنسية احتاج حتى الدقيقة 85 لانتزاع التقدم عن طريق عثمان ديمبيليه قبل أن يضيف برادلي باركولا وراندال كولو مواني هدفين في اللحظات الاخيرة.

ومع أنّ التوقعات كلها تشير الى أرجحية فوز سان جرمان، لكنّ أرقامه من الموسم الماضي على أرضه لم تكن مشجعة إذ فاز بتسع مباريات من أصل 17.

وفاز سان جرمان بكل سهولة في المواجهتين المباشرتين مع مونبلييه الموسم الماضي: 3 0 على أرضه ثمّ 6 2 خارجها.

شبح مبابي باق

ولا يزال شبح مبابي يطغى في أروقة النادي الباريسي، بعد أن لجأ قائد المنتخب الفرنسي إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في البلاد لحل نزاعه المالي مع ناديه السابق، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من القضية، مؤكدا معلومات ذكرتها صحيفة "لو موند".

ودخل المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط/فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان/أبريل، أيار/مايو وحزيران/يونيو)، بالإضافة إلى +مكافأة أخلاقية+ عن هذه الأشهر الثلاثة".

في المقابل، استهل مونبلييه مشواره في الدوري المحلي بالتعادل أمام ستراسبورغ 1 1.

مرسيليا لمواصلة عروضه

في المقابل، نجح مرسيليا في انتزاع الصدارة بعد المرحلة الاولى عقب فوزه الساحق على مضيفه بريست مفاجأة الموسم الماضي 5 1، وسيطمح الى البناء على ذلك عندما يواجه ضيفه رينس الاحد.

وقاد الوافد الجديد الجناح الإنكليزي مايسون غرينوود فريقه مرسيليا إلى فوز كاسح افتتاحا، بعد أن سجّل هدفين، فيما أضاف البرازيلي لويس هنريكي وإيلي واهي أهداف مرسيليا، وسجل لبريست مهدي كامارا.

وغادر غرينوود البالغ 22 عاما الشهر الماضي ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد الانكليزي، حيث بدأت مسيرته بشكل واعد قبل إيقافه في كانون الثاني/يناير 2022 على خلفية مزاعم بمحاولة اغتصاب واعتداء جنسي.

وأسقطت النيابة العامة التهم عنه في شباط/فبراير 2023، ولعب الموسم الماضي مع خيتافي الاسباني على سبيل الاعارة.

وخاض المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي (45 عاما) القادم بدوره إلى النادي الجنوبي هذا الموسم من برايتون الانكليزي، المواجهة بتشكيلة أساسية شهدت مشاركة خمسة من تعاقداته الجديدة هم حارس المرمى الأرجنتيني خيرونيمو رولي، المدافع الكندي ديريك كورنيليوس، لاعب الوسط الدنماركي بيار إميل هويبيرغ إضافة إلى غرينوود وواهي.

أما موناكو الذي فاز افتتاحا على سانت اتيان العائد الى دوري الأضواء 1 0، فيواجه اختبارا دقيقا أمام ليون السبت.

ويطمح ليون الى تعويض الخسارة المخيبة للآمال امام رين في المرحلة الاولى وبنتيجة صاعقة 0 3.

وكان ليون استهل الموسم الفائت بشكل سيء وبقي متذيلا للترتيب لفترة طويلة قبل أن ينتفض في القسم الثاني ويرتقي المركز تلو الاخر ليحتل المرتبة السادسة ويتأهل الى مسابقة كونفرنس ليغ هذا الموسم.