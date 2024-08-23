شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يقترب من الرحيل عن البنك الأهلى.. والاتحاد السكندرى يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب أحمد مدبولى لاعب فريق البنك الاهلى من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى عليه في المباريات بشكل كبير الفترة الماضية.

ويترقب مسئولي نادى الاتحاد السكندرى موقف مدبولى للتعاقد معه وضمه تحت قيادة المدير الفني الجديد القبرصى بابا فاسيليو حيث شارك اللاعب الموسم الماضى فى 35 مباراة للبنك الأهلى وتمكن من تسجيل هدفين فقط.

واختتم البنك الأهلى مبارياته في الدوري بالتعادل مع الداخلية سلبيا فى اللقاء الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

واحتل البنك الأهلي المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.