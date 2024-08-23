شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. المصرى يتقدم على فاركو فى الشوط الأول بهدف للشامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى البورسعيدى على نظيرة فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتمكن محمد الشامى من تسجيل هدف التقدم لفريق المصرى في الدقيقة 12 عقب أستغلال كرة عرضية وخط دفاع فاركو ليسديدها بشباك محمد سعيد "شيكا".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل لاعبو فريق المصرى البورسعيدى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف في المقابل غياب تام من قبل لاعبو فاركو الذى أكتفوا بالواجبات الدفاعية فقط.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الظهر .. كريم العراقى ، محمد دبش ، عمرو موسى ، حسن على.

خط الوسط .. امادو باه ، محمود حمادة، محمد الشامى ، ميدو جابر ، سمير فكرى.

الهجوم .. صلاح محسن.

بينما جاء فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب بتشكيل كالتالى :

محمد سعيد شيكا لحراسة المرمى، ياسين مرعي ، أحمد عوض ، أحمد جمال ، جابر كامل لخط الظهر ، محمود جهاد ، محمود عماد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد فخري ، شكري نجيب ، عمرو ناصر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد سيف تيري