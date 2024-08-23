شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع مع معاونيه خطة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خطة الإعداد للموسم الجديد عقب العودة من إجازته يوم 28 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يناقش جوميز مع جهازه المعاون، موعد ومكان المعسكر،وترتيبات وأولويات الزمالك فى المرحلة المقبلة،والخطة التى ينوى تنفيذها مع اللاعبين.

وغادر جوميز إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته بعد انتهاء بطولة الدورى، وقام بتسليم تقريره الفني عن الفريق واحتياجاته من صفقات جديدة وتمسك ببعض اللاعبين فى الفريق ممن تنتهى عقودهم إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، لتسليمه إلى مجلس إدارة الزمالك، فى ظل حصول جوميز على إجازته فى البرتغال، والمقرر أن تنتهى 28 أغسطس الجارى.