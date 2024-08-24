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موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

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محمد صلاح

محمد صلاح

حدد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي الإنجليزي موعد انضمامه إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي كاب فيردى وبوتسوانا، بتصفيات أمم أفريقيا.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة اليوم الجمعة، استعدادًا للجولتين في الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأكد مسئوولو الفراعنة على أن محمد صلاح سينضم لمعسكر الفراعنة يوم 3 سبتمبر المُقبل، قبل 3 أيام من مواجهة كاب فيردي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل.

وقرر المدير الفني للفراعنة ضم 27 لاعبًا للمعسكر المقرر انطلاقه يوم 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.

ويتخلل معسكر الفراعنة مباراتي كاب فيردي وبتسوانا يومي 6 و 10 سبتمبر في الجولة الاولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025، بالمغرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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