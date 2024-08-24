طلب صلاح ضم سام مرسي؟.. مصدر لمصراوي: أين صديقه عمر جابر من اختيارات حسام حسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى مصدر ما أُشيع خلال الساعات الماضية عن طلب محمد صلاح نجم ليفربول من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسم بضم لاعب الوسط بصفوف إبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي.

واستشهد المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت بعدم تواجد عمر جابر بقائمة المنتخب، قائلاً: "قيل إن صلاح يتدخل لضم عمر جابر للمنتخب لأنه صديقه أين هو الآن من اختيارات حسام حسن، صلاح لا يتدخل في هذا الأمر بصورة أو بأخرى".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مساء أمس الجمعة قائمة المنتخب، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وشهدت القائمة عدم تواجد عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك الذي أبدى استنكاره للأمر بالإشارة لحساب حسام حسن عبر منصة إنستجرام ملخص لمساته في الموسم.

سام مرسي صاحب الـ 32 عاماً كان قد شارك أساسياً لمدة 90 دقيقة في مباراة فريقه بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول والتي انتهت بخسارتهم بهدفين نظيفين.

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