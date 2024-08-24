شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يحصل الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة سلبية من التدريبات فى الوقت الحالى، على أن يبدأ تدريباته باستاد مختار التتش فى الأول من سبتمبر المقبل، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضى بنجاح كبير بعدما تُوج فيه بـ 4 ألقاب هى دوري ابطال أفريقيا والسوبر المحلى وكأس مصر والدوري المصري بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

وحافظ الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان)، ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.