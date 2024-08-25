ليفربول يواجه برينتفورد وريال مدريد أمام بلد الوليد.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 25-8-2024، عدد من المواجهات الهامة والمرتقبة على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي والألماني، بالإضافة لصدامات قوية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وفي الدوري الإسباني يستضيف ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" ضيفه بلد الوليد، في مباراة بالجولة الثانية من عمر "الليجا".

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

كما تقام اليوم مباريات قوية في الدوري الفرنسي والألماني والإيطالي، بالإضافة لمواجهات مرتقبة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 ".

ولفرهامبتون ضد تشيلسي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ليفربول ضد برينتفورد، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد بلد الوليد، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ليجانيس ضد لاس بالماس، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس، الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

أتلتيكو مدريد ضد جيرونا، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

تورينو ضد أتالانتا، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد فينيزيا، 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

روما ضد إمبولي، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

نابولي ضد بولونيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد بايرن ميونخ، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

سانت باولي ضد هايدنهايم، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Fr 4 HD max".

الدوري الفرنسي

لانس ضد ستاد بريست، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

نانت ضد أوكسير، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

نيس ضد تولوز، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 7 HD Croatia".

ستراسبورج ضد رين، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مارسيليا ضد ستاد ريمس، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

دوري أبطال إفريقيا

جورماهيا ضد المريخ جوبا، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

الهلال ضد الأهلي بنغازي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

فيروفياريو دا بيرا ضد مبابان سوالوز، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

كوتون سبورت ضد دوان، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

مانيما انيون ضد نغازي بلاتينوم، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

إف سي سامارتكس ضد فيكتوريا يونايتد، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

الاتحاد المنستيري ضد يسي التشادي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

دجوليبا ضد ريد ستار بانغي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

أسكو كارا ضد ديبورتيفو مونغومو، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

سان بيدرو ضديورانجرس، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

نواذيبو ضد ميلو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

الجيش الملكي ضد ريمو ستارس، الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

15 دي أوجوستو ضد أوثو دويو، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

إثيوبيا كوفي ضد بوليس الكيني، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

بوليس رواندا ضد الرياضي القسنطيني، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

كوستال يونيون ضد أونزي برافوش، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

فوفو ضد باينسفيل، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

أورايا يونايتد ضدفورسترس مونت فلوري، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

بروغريسو دولوندا ضد ألغاكو بلوس، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

آس فان ضد كارا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.

جراف دي داكار ضد إيست إيند لايونز، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ولم تُعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة.