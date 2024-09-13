شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة العالمية لكأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة العالمية الاولى لكأس ديفيز، وذلك علي ملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة.

بحضور رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعي، ورئيس بعثة المجر والحكم العام للقاء، ولفيف من قيادات والاتحاد والوزارة ونادي الحزيرة.

أشار وزير الرياضة إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري.

وتقام غدا مباراتين فى الفردى حيث يلتقى فى المباراة الاولى لاعبنا عمرو عصراوى مع بيروس ويليه مباراة محمد صفوت امام مات فالكوستذ .



ويضم منتخبنا الوطنى كل من محمد صفوت وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومايكل باسم وكريم مأمون .



ويلتقي في منافسات اليوم عمرو عصراوى مع بيروس ومحمد صفوت أمام مات فالكوستز.