شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الكرة الطائرة أمام تونس فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:50 م

خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة أمام نظيره التونسى بنتيجة 3-0، فى إطار ثانى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0 قبل مواجهة الجزائر غدا.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.