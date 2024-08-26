شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً من قمصان وأندرياس عن لاعبي الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تقريراً من سامي قمصان وأندرياس أندويا وياسين الميكاري مساعديه فى تدريب الأهلي عن مدى التزام اللاعبين بأداء التدريبات البدنية التي تم تكليفهم بها لأدائها في الأسبوع الأخير من فترة الراحة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة لاعبي الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل بدء فترة الأعداد أول سبتمبر المقبل، والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ويخشى كولر أن تتسبب تأخر بدء فترة إعداد فريق النادي الأهلي حتى بداية سبتمبر المقبل وقبل أقل من أسبوعين على خوض اول مباراة رسمية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، لاسيما كما حدث في الموسم الماضي الذي عاد فيه الأهلي للتدريبات قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الأفريقي والتي خسرها بسبب عدم الجاهزية البدنية، ونفس الأمر في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.