شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة زد إف سى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة زد إف سى المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بفندق النادى.

الإسماعيلي واجه طلائع الجيش، ضمن منافسات دور ربع النهائي من عمر منافسات كأس مصر للموسم الحالي 2024.

وكان فريق طلائع الجيش تقدم أولاً عن طريق لاعبه جودوين تشيكا أوكوارا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وتعادل فريق الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة تحديدًا في الدقيقة 90+1، بعدما سجل اللاعب محمد عمار، ليذهب الفريقان إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي استمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور نصف النهائي.

واستطاع فريق الإسماعيلي تحقيق الفوز بنتيجة 10-9 بعد ماراثون في ركلات الترجيح، حيث لعب كل فريق 11 ركلة جزاء.