الامارات | إنتر ميامي يتأهل إلى «البلاي أوف» في غياب ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح إنتر ميامي أول فريق يتأهل إلى مرحلة «البلاي أوف» في الدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه على سينسيناتي 2-0، بفضل ثنائية المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، وذلك في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.

ويعاني ميسي إصابة في كاحله تعرض لها في نهائي كوبا أميركا، الشهر الماضي، عندما توج منتخب بلاده باللقب بالفوز على كولومبيا.

ونجح سواريز في افتتاح التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

وبات إنتر ميامي يتقدم بفارق ثماني نقاط على سينسيناتي صاحب المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

ويأمل إنتر ميامي عودة نجمه إلى الملاعب قبل نهاية الموسم المنتظم في 19 أكتوبر، وبدء «البلاي أوف» بعدها بأسبوع.