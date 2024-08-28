شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس عروض استعارة مصطفى أبو الخير خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي الشاب أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ظهوره بشكل طيب خلال مشاركته في مباريات فريقه الثلاثة الأخيرة من عمر الموسم الماضي، ومن المنتظر أن تحدد وجهة اللاعب من قلب لجنة التخطيط خلال الأيام المقبلة.

ويرحب مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني بفكرة خروج مصطفى أبو الخير وكل اللاعبين الشباب للإعارة في الصيف الجاري، من أجل الحصول على فرص أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات اللازمة من خلال خوض احتكاكات قوية في الدوري المصري في ظل صعوبة الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي مع وجود عدد كبير من اللاعبين في المراكز التي يلعبون فيها.

على صعيد أخر ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.