٤ أندية أوروبية تتصارع على ضم إبراهيم عادل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز، أن النادي تلقي 4 عروض لاحتراف إبراهيم عادل من أندية ليستر سيتي الإنجليزي، وإيبسويتش تاون الإنجليزي الذي يلعب له المصري سام مرسي، وخيتافي الاسباني، بالاضافة إلى جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

أوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، إن بيراميدز لم يحسم وجهة اللاعب بشكل رسمي حتي الوقت الحالي وجاري دأاسة العروض بجدية، مشيرا إلى أن اللاعب أصبح علي مقربة من الاحتراف الخارجي خاصة وإن بيراميدز كان اشترط للموافقة علي احتراف إبراهيم عادل أن يتلقى عروضا جيدة وهو ما حدث بالفعل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة وبعد انتهاء بيراميدز من خوض مباراة نهائي الكأس أمام زد يوم الجمعة المقبل حسم مصير اللاعب من تلك العروض، وتحديد اذا كان سيكون عن طريق البيع النهائي أو الإعارة.