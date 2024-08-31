تحرك عاجل من الزمالك بعد فشل صفقة البركاوي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك عاجل من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لييب، بعد فشل التعاقد مع كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي.

وتراجع كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن التواجد في القاهرة، من أجل توقيع العقود لنادي الزمالك بسبب مرض والده المفاجئ.

وأفادت التقارير أن هناك عدة لاعبين مرشحين لتدعيم مركز المهاجم الصريح بصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، هو من سيحسم القرار النهائي بشأن صفقة المهاجم.

وأوضحت: “سعد بقير لاعب أبها السعودي، من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأعلن نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة عن رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل رسمي بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روس أجواش وأندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للأبيض.

ونجح نادي في التعاقد مع صفقة وحيدة حتى الآن محمود بنتايك، لاعب نادي سانت إتيان الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.