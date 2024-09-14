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فيفا يصدم فيتوريا في قضيته ضد اتحاد الكرة

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روي فيتوريا - منتخب مصر

روي فيتوريا - منتخب مصر

وجهت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ‘فيفا”، صدمة لـ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بخصوص قضيته ضد اتحاد الكرة المصري.

وتقدم فيتوريا، بدعوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب خلالها بالحصول على قيمة عقده مع الجبلاية.

ورفضت لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا رسميًا دعوى المدرب البرتغالي بالحصول على 4 ملايين يورو قيمة تعاقده مع الجبلاية.

وترافع من الجانب المصري المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أمام قاض إسباني.

وكان فيتوريا قد رحل عن تدريب الفراعنة عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بعد الخروج من دور الـ 16.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة حينها إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي، وتعيين حسام حسن المدير الفني الحالي بدلًا منه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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