بيرسي تاو يحسم موقفه من الرحيل عن الاهلي

حسم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، موقفه بخصوص الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وترددت أنباء بخصوص رحيل بيرسي تاو عن صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتلقيه عرضًا من نادي نيوم بالدوري السعودي، وكذلك دوري جنوب أفريقيا.

وقال تاو خلال تصريحات إعلامية: «أنا حاليا في فترة راحة مع الاهلي وتلك هي المرة الأولى التي أحصل فيها على إجازة، منذ انتقالي لصفوف الأحمر”.

وواصل الجنوب أفريقي: “تعرضت لإصابة قوية مع نهاية الموسم لكني أعمل حاليًا على التعافي منها، واستمتع بوقتي في مصر، وغير مهتم نهائيا بما يكتب”.

وأكمل لاعب الاهلي: “اعتدت على نشر تلك الأنباء، وهذا الأمر جزء من عملي، ولا بد أن أواصل العمل وأظهر بأفضل شكل مع الفريق».

واسترسل: “في بعض الأحيان عندما يعلم الناس أنك تريد مغادرة النادي، فإن العروض لا تعد كما كانت، بل تقل في العدد”

واختتم تاو لاعب الاهلي: “انتقالي إلى برايتون الإنجليزي كان حلما كبيرا بالنسبة لي، وضحيت كثيرا من أجل الانتقال إلى النادي الاهلي، وسأواصل العمل للتواجد دائما على منصات التتويج».