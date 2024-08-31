شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثنائي التجديف المصري لنهائي فاينال B فى بارالمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الثنائي المصري البارالمبي علي الزيني ومروة عبد العال من التأهل إلى فاينال B بعد تصفية اليوم بالألعاب البارالمبية في سباق القارب الزوجي المختلط مزدوج المجداف PR3 Mix2x، حيث حصلوا على المركز الرابع بزمن قدره 8 دقائق و40 ثانية، متفوقين بذلك علي قارب تايلاند فى منافسات التجديف.

وكان على الزينى ومروة حسن ينافسان مع قوارب 5 دول مختلفة فى منافسة شرسة لحسم التأهل للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتنافس الثنائي على الزينى ومروة حسن في نهائي فاينال B، على المراكز من السابع وحتى الحادي عشر.

ويُعتبر سباق غدا هو السباق الأخير للثنائي على الزينى و مروة حسن في بارالمبياد باريس 2024، مما يضيف لمسة من التحدي والإصرار على مسيرتهما الرياضية.