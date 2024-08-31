بعد 27 ألف دقيقة.. ديكلان رايس يحصل على أول بطاقة حمراء في تاريخه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصل لاعب أرسنال، ديكلان رايس، على بطاقة حمراء في مباراة برايتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى في تاريخ لاعب خط الوسط الإنجليزي.

وخلال مسيرة ديكلان رايس لعب 332 مباراة "بواقع 27.958"، وحصل على 38 بطاقة صفراء.

وانضم رايس إلى أرسنال في موسم 2023/24 قادما من وست هام يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون يورو.

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