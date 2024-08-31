بعد الهاتريك.. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا مع السيتي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

سجل مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، ثلاثية في مرمى وست هام يونايتد، في لقاء فوز السيتي بثلاثية مقابل هدف والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وواصل المهاجم النرويجي تحقيق الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 7 أهداف في أول 3 جولات من بداية الموسم الجديد.

وكان قد سجل هالاند هدفا في مرمى تشيلسي بالجولة الأولى، ثم ثلاثية ضد إبسويتش تاون، واليوم هاتريك ضد وست هام يونايتد.

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