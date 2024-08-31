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22 هدفا.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثالثة من الممتاز التي أقيمت اليوم السبت 31 أغسطس، بمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية هالاند، بينما تعادل أرسنال مع نظيره برايتون، في يوم شهد 22 هدفا خلال 7 لقاءات.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

مانشستر سيتي ضد وست هام - (3-1)

أرسنال ضد برايتون - (1-1)

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - (3-1)

إيفرتون ضد بورنموث - (2-3)

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - (2-1)

نوتنجهام ضد ولفرهامبتون - (1-1)

فولهام ضد إبسويتش تاون - (1-1)

وتختتم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي غدا الأحد، بلقاء ضد مانشستر يونايتد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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