22 هدفا.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت 31 أغسطس، بمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية هالاند، بينما تعادل أرسنال مع نظيره برايتون، في يوم شهد 22 هدفا خلال 7 لقاءات.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

مانشستر سيتي ضد وست هام - (3-1)

أرسنال ضد برايتون - (1-1)

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - (3-1)

إيفرتون ضد بورنموث - (2-3)

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - (2-1)

نوتنجهام ضد ولفرهامبتون - (1-1)

فولهام ضد إبسويتش تاون - (1-1)

وتختتم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي غدا الأحد، بلقاء ليفربول ضد مانشستر يونايتد.