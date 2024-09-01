الامارات | المصري مصطفى محمد يقود نانت لصدارة الدوري الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب نانت على مضيفه مونبلييه 3-1 في المرحلة الثالثة وتصدر موقتا بطولة فرنسا لكرة القدم، وذلك بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد الذي أحرز الهدف الثالث لفريقه.

ورفع نانت رصيده إلى 7 نقاط وارتقى إلى المركز الأول بانتظار النتائج الأخرى، خاصة تولوز وضيفه مرسيليا لاحقا، وافتتح ماتيس أبلين التسجيل للفائز بعد مرور 24 دقيقة.

وكان أبلين انتقل إلى نانت قادما من رين مطلع الموسم الحالي وقد افتتح رصيده من الأهداف في صفوف فريقه الجديد.

بيد أن النيجيري أكور أدامس أدرك التعادل لمونبلييه الذي تعرض لخسارة قاسية الأسبوع الماضي أمام باريس سان جرمان 0-6، بعدها بست دقائق، إثر كرة مرتدة من الحارس البان لافون.

واستعاد نانت التقدم عن طريق النيجيري موزس سيمون من ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة (45+7).

وحسم المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد النتيجة نهائيا في صالح نانت بتسجيله الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وسحق بريست ضيفه سانت اتيان برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها مهدي كامارا (10)، رومان دل كاستيو (32 من ركلة جزاء)، لودوفيك أيورك (77) وكيني لالا (84)