بطولة فرنسا: مرسيليا وموناكو يتشاركان الصدارة مؤقتا

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل مرسيليا، المنقوص في آخر ربع ساعة، بدايته القوية وتخطى ضيفه نيس بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت، ليعتلي الصدارة مؤقتا بالتشارك مع موناكو الفائز على مضيفه أوكسير 3 0.

وصعد مرسيليا الى صدارة ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل بالتساوي مع موناكو الفائز ايضا السبت على أوكسير 3 0، بانتظار مباراة باريس سان جرمان حامل اللقب (9 نقاط من 3 مباريات) وبريست في وقت لاحق.

في المقابل، تلقى نيس هزيمته الثانية مقابل فوز وخسارة ليتراجع الى المركز التاسع بأربع نقاط.

وسجّل هدفي فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي كل من نيل موباي (40) والبرازيلي لويس هنريكي 53).

وأكمل مرسيليا اللقاء منذ الدقيقة 75 منقوصا بعد طرد المدافع الكندي ديريك كورنيليوس لنيله بطاقتين صفراوين.

ولم يستطع النجم الإنكليزي مايسون غرينوود تعزيز غلّته المذهلة بعد أن سجّل خمسة أهداف في المباريات الثلاث الأولى.

وقال دي تزيربي "لقد بدأنا المباراة بشكل مثالي تقريبا. لم أكن سعيدا جدا بالطريقة التي لعبنا بها اليوم، لكن كرة القدم لا تتعلق بالجودة فقط. بل تتعلق أيضا بالشخصية والانسجام، وبهذا الخصوص كنا ممتازين".

وتابع عن الأجواء الصاخبة حيث تابع اللقاء على ملعب فيلودروم 65 ألف مشجّع "في مثل هذه المدن العاطفية، تحتاج إلى رابط قوي بين المشجعين واللاعبين، وإلا فلن تتمكن من فعل أي شيء".

ويأمل مرسيليا هذا الموسم في تعويض مأساة ما حصل معه في دوري 2023 2024 عندما حلّ في المركز الثامن وفشل في التأهل الى أي من المسابقات القارية.

ومن ناحية أخرى، اكتسح موناكو مضيفه أوكسير بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الألماني تيلو كيهرر (8) والبرازيلي فاندرسون (25) والسويسري دينيس زكريا.

وحافظ موناكو على سجله النظيف بثلاثة انتصارات وتعادل في أفضل تحضير له قبل مواجهته الصعبة أمام برشلونة الإسباني الخميس ضمن دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة.

من جهته، يحتل أوكسير المركز الرابع عشر بثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.