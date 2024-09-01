الامارات | 4 أسباب تحفز جمهور «الأبيض» لملء المدرجات في الدور الحاسم من تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون ومشجعون إن هناك أربعة أسباب أساسية ستدفع الجمهور إلى الحضور بكثافة وملء المدرجات، خلال الظهور المرتقب للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرين إلى أن هذه الأسباب تتمثل في أهمية المرحلة المقبلة واستشعار الجمهور بأن المنتخب بات على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم المقبلة، فضلاً عن أهمية الظهور القوي للمنتخب وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى أمام نظيره القطري، بجانب التسهيلات اللازمة التي يقدمها اتحاد الكرة إلى الجمهور للتمكن من حضور المباريات، من بينها إعلانه أخيراً توفير 2000 تذكرة مجانية للجمهور خلال مباراة المنتخب المرتقبة أمام قطر، والسبب الرابع هو أن مباراة المنتخب وإيران ستُقام على استاد هزاع بن زايد في العين الذي وصفه الجمهور بالملعب المناسب، وأن اختياره سيحفز الجمهور على الحضور بكثافة، لافتين إلى أن غياب الجمهور عن الحضور بكثافة في المدرجات خلال الفترة الماضية كان بسبب سهولة المباريات، التي خاضها المنتخب في الدور الثاني من هذه التصفيات التي تصدر خلالها مجموعته برصيد 16 نقطة، مشيرين إلى أن سقف الطموح بات عالياً وهو تأهل الأبيض لكأس العالم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب تأهل بجدارة للدور النهائي من هذه التصفيات، وفرصته كبيرة في المنافسة بقوة على حصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، لذلك فإن الأمور تتطلب من الجميع وقفة قوية خلف (الأبيض)».

وكان مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، قال في تصريحات صحافية سابقة، إنه يريد رؤية المدرجات مملوءة بالجمهور في مباريات المنتخب، كما يحدث مع الأندية، معتبراً أنه من المهم دعم المنتخب.

ودشن المنتخب اعتباراً من أمس، معسكراً داخلياً في جزيرة السعديات بأبوظبي، وسيجري تدريباته اليومية على ملعب جامعة نيويورك، علماً بأن الأبيض يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، أول من أمس، القائمة المختارة للمشاركة في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي المنتخب نظيره القطري يوم 5 سبتمبر المقبل في قطر، فيما يواجه منتخب إيران يوم 10 من الشهر نفسه في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وضمت القائمة 30 لاعباً بينهم أربعة وجوه جديدة، هم: عدلي محمد حارس ساوثهامبتون الإنجليزي، وكوامي كيدو مدافع العين، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوورد الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي.

وفي حراسة المرمى، تم اختيار خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف.

وفي الدفاع كل من: خالد الهاشمي، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وزايد سلطان، وخالد الضنحاني، وعبدالله إدريس، وعبدالرحمن صالح، وخميس المنصوري.

وفي الوسط كل من: علي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فايز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، وفهد بدر.

وفي الهجوم: سلطان عادل، وكايو كانيدو، ومحمد جمعة.

الأداء القوي سيحفز الجمهور

وأرجع المعلق الرياضي والمحلل الفني علي حميد، عدم تواجد جمهور المنتخب بكثافة في المدرجات خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للمونديال إلى «سهولة المواجهات التي خاضها المنتخب»، معتبراً أن الفترة المقبلة تختلف عن سابقاتها كون أن «سقف الطموح فيها يُعد عالياً وهو تأهل الأبيض لنهائيات كأس العالم المقبلة».

وأضاف: «الجمهور لن يتخلّف عن مساندة المنتخب، والشواهد السابقة كثيرة في هذا الخصوص».

ورأى علي حميد أنه في حال قدم المنتخب نفسه بقوة في مباراته المقبلة أمام قطر التي ستُقام في الدوحة، فإن ذلك سيدفع الجمهور ليكون حاضراً بقوة لمؤازرة المنتخب في مباراته الثانية أمام إيران على استاد هزاع بن زايد في العين.

التسهيلات المقدمة للجمهور

وشدّد الإعلامي والمحلل الرياضي عادل الحمادي على أهمية الأداء القوي للمنتخب في مباراته الأولى أمام قطر، وعودته من الدوحة بنتيجة إيجابية، ما يُعد عاملاً مهماً في جذب الجمهور للمدرجات في المباراة الثانية أمام إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التسهيلات التي يقدمها اتحاد الكرة للجمهور وتحفيزه على الحضور بقوة إلى المدرجات، فضلاً عن أهمية إعطاء هذه المباراة وكذلك المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب اهتماماً وزخماً إعلامياً كبيراً، نظراً إلى أهمية المرحلة التي وصل إليها المنتخب من التصفيات، معتبراً أن توفير كل هذه الأمور سيحفّز الجمهور على الحضور بكثافة إلى المدرجات.

وأشار عادل الحمادي إلى أهمية دعم المنتخب في هذه المرحلة التي وصفها بأنها الأهم في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مدرجات مملوءة بالمشجعين

من جانبه، أكد رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس حريز المنهالي، أن المنتخب بات حالياً على أعتاب مرحلة مهمة في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كون أنه يطمح للوصول إلى كأس العالم المقبلة وتكرار إنجازه الذي حققه في عام 1990 بتأهله لكأس العالم، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرة «الأبيض» على المنافسة في المجموعة الأولى، لكن بشرط أن يكون هناك التفاف قوي من قبل الجمهور خلف منتخبه، لافتاً إلى أن المنتخب بحاجة ماسة إلى سند جماهيري قوي لدعمه وبث الحماس في أوساط اللاعبين، متمنياً رؤية المدرجات مملوءة بالمشجعين خلال مباريات المنتخب.

وشدّد المنهالي على أهمية حشد مشجعي الأندية من كل الفئات، خصوصاً الشباب لدعم المنتخب في الفترة المقبلة.