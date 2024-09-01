لأول مرة.. ماذا قدم عبد المنعم مع نيس في 22 دقيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك المحترف المصري، محمد عبد المنعم، في فوز نيس على أنجيه بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وشهدت الدقيقة 68 مشاركة عبد المنعم لأول مرة مع نادي نيس بدلا من محمد علي شو.

ماذا قدم عبد المنعم في أول مباراة مع نيس؟

لعب عبد المنعم 22 دقيقة، دخل في 3 صراعات ارضية فاز باثنين، ولمس الكرة 11 مرة.

وقام المدافع المصري بتمرير الكرة 6 مران نجح في ثلاثة بنسبة نجاح 50%، بالإضافة إلى ارتكابه خطأ واحد وتشتيت الكرة مرتين.

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