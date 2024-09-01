محمد صلاح ينتظم في معسكر المنتخب الثلاثاء استعدادًا لـ كاب فيردي وبوتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في معسكر الفراعنة بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا للقائي المنتخب أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يقام لقاء المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في تمام الساعة 10:00 من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة ثم يغادر المنتخب القاهرة لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات.

محمد صلاح قاد فريقه ليفربول في الفوز علي مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وضع محمد صلاح بصمته علي الأهداف الثلاثة لليفربول حيث صنع الهدفين الأول والثاني ثم أحرز الهدف الثالث.

محمد صلاح يعود للقاهرة عقب انتهائه من لقاء مانشستر يونايتد للانضمام إلي صفوف المنتخب الوطني يوم الثلاثاء 3 سبتمبر استعداد لمواجهتي كاب فيردي و بوتسوانا.

ويأتي محمد صلاح على راس قائمة المحترفين الذين تم اختيارهم لمعسكر المنتخب ومعه كلا من مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، محمد شريف لاعب الخليج السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى، ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.