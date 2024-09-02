ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يطارد هالاند

ياسر رشاد - القاهرة - أشتعل الصراع مبكرًا علي إعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك بعد وصولنا للجولة الثالثة من مسابقة البريميرليج، حيث أحتدم صراع شرس بي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وتمكن هالاند في المباراة الأخيرة، من تسجيل ثلاثية في شباك ويست هام، كما سجل محمد صلاح هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، في صراع شرس بينهما لحصد الحذاء الذهبي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي 7 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 3 أهداف

لويس دياز نجم ليفربول 3 أهداف

بريان مبيومو لاعب برينتفورد 3 أهداف

توني مادويكي نجم تشيلسي 3 أهداف

هيونج مين سون لاعب توتنهام هدفان

جوادو بيدرو نجم برايتون هدفان

كاي هافيرتز لاعب آرسنال هدفان

أنطوان سيمنيو نجم بورنموث هدفان

داني ويليبك لاعب برايتون هدفان

كريس وود نجم نوتينجهام فورست هدفان

أمادو أونانا لاعب أستون فيلا هدفان

نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي هدفان

جون دوران نجم أستون فيلا هدفان

يوان ويسا لاعب برينتفورد هدفان