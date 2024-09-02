رسميًا.. الفيفا يرفع المصري من قائمة الأندية المحظورة من قيد اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الأندية المحظورة من قيد اللاعبين خلال فترات الانتقال الصيفية والشتوية.



هذا وقد خلت القائمة، التي يتم تحديثها بشكل أسبوعي - في الثانية عشرة ظهر الإثنين أسبوعيًا - من اسم النادي المصري، وذلك بعد نجاح مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، قبل أيام في غلق ملف الشكوى المقدمة من اللاعب التونسي رامي البدوي تجاه النادي المصري.

ونجح النادي المصري في سداد ما يقرب من 530 ألف دولار للاعب، وهي القيمة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية ولجنة شئون اللاعبين بالفيفا للاعب.

وهو الأمر الذي أدى لصدور قرار من الفيفا بمنع المصري من قيد اللاعبين لثلاث فترات قيد قبل أن يتم سداد كامل القيمة الأسبوع الماضي من الحساب الخاص بالأستاذ كامل أبو علي، وبالتالي تم رفع المصري من قائمة الأندية المحظورة من قيد اللاعبين، وهو الأمر الذي أتاح لإدارة المصري قيد اللاعبين في قائمته المحلية، وبالتالي قيدهم في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.