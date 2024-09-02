مصطفي محمد وكومباريه.. أزمات متواصلة بدايتها "الصيام"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المدرب أنطوان كومباريه افتعال الأزمات مع المهاجم المصري مصطفي محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، وذلك بعد عودته لقيادة الفريق مرة أخري هذا الموسم.

ورحلّ المدرب الفرنسي في مايو الماضي عن نانت بعد تراجع نتائج الفريق الذي نجح في البقاء بالدوري الفرنسي بفارق نقطة عن آخر الهابطين ليودعه مصطفى محمد برسالة: شكراً على كل شيء" ليأتي مدير فني جديد بفكر جديد تجاه مصطفى محمد ولكنه رحلّ لتراجع النتائج وعاد مرة أخرى أنطوان كومبواريه.

ومع عودة كومباريه مرة أخري لقيادة الفريق، بدأ المهاجم المصري في البحث عن العروض المقدمة له للرحيل من صفوف الفريق، وذلك بسبب الأزمات المتواصله مع مدرب نانت، والتي سنعرضها في السطور التالية.

صوم رمضان.. بداية أزمات مصطفي محمد وكومباريه

البداية كانت عندما وضع أنطوان كومباريه قاعدة خلال شهر رمضان الماضي، وهي:"عندما لا تأكل معي قبل المباريات، فأنت لست في القائمة، لم يتم اختيارك بالتأكيد"، الأمر الذي وضع مصطفى محمد في حرج حينها؛ خاصة بعدما استبعد المدرب اللاعب الجزائري خوان حجام؛ لإصراره على الصيام.

وبالفعل قرر أنطوان حينها استبعاد الدوليين المصري مصطفى محمد والجزائري جوان حجام، من قائمة الفريق بعدما كان الفرعون المصري يعيش أفضل حالاته الفنية.

في الموسم الجاري 24/2025، سادت حالة من الاستياء لدي مصطفي محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي عقب رفض مدربه رحيله الي الدوري الإنجليزي رغم أن الكناري لا ينافس سوي على مصارعة الهبوط فقط كل موسم .

ولم يدفع أنطوان كومباريه بلاعبنا المصري مصطفي محمد كأساسي في أي تشكيل بالمباريات الثلاثة التي خاضها الفريق، وكان يبقيه على دكة البدلاء.

بالرغم أن مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي الفرنسي ، قدم مردودا قويا ويعتبر أفضل من زميله ماتياس آبلين الذي يشارك بشكل أساسي .

ويواجه مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي أزمة امتداد عقده حتى صيف 2027 في ظل رغبته الرحيل الي الدوري الانجليزي.

وتلقي وكيل مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي عديد العروض جاء أبرزها مارسيليا الفرنسي وولفرهامبتون وليستر سيتي من الدوري الانجليزي.