عرض رسمى من الشرطه العراقى لمهاجم سموحه مقابل ربع مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة -

تلقى نادى سموحه عرض رسمى من نادى الشرطه العراقى لطلب الحصول على خدمات اللاعب "حسام حسن" مهاجم الفريق الكروى الاول وهدافه على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 250 الف دولار

وقدم مسؤولو مجلس الإدارة العرض للجهاز الفنى برئاسة "احمد سامى" لدراسته قبل الرد على الشرطة العراقى

وقال مصدر بمجلس الإدارة ان سياسة المجلس خلال المرحلة المقبلة هى تخفيض ميزانية كرة القدم لذلك سنقوم بدراسة العرض بجدية واى لاعب بالفريق سيقدم عرض مناسب سيتم دراسته والموافقه عليه

ومن المنتظر أن يعود الفريق الكروي الأول لسموحه للتدريبات السبت 7 سبتمبر المقبل كموعد مبدئي للاستعداد للموسم الكروى الجديد