بفرمان من جوميز.. الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع مباي نيانج

ياسر رشاد - القاهرة - صرف مجلس إدارة نادي الزمالك النظر عن التعاقد مع المهاجم السنغالي مباي نيانج، لاعب إي سي ميلان وأضنة ديمير سبور التركي وإمبولي الإيطالي السابق.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طالب مجلس الإدارة بضرورة البحث عن مهاجم اَخر.

وأشارت إلى أن جوميز رفض التعاقد مع نيانج بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، كما أكد على مجلس الزمالك إغلاق التفاوض مع اللاعب السنغالي والبحث عن مهاجم اَخر.

وأوضحت التقارير أن المدرب البرتغالي يرغب في التعاقد مع مهاجم قوي بمواصفات خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنه يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأبيض بلاعبين على مستوى عالي ومميز.

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك قادمًا من سانت إتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.