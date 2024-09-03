شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستهل النادي الأهلى مشواره في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة، ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي فى المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

يحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر على ملعب نيايو الوطني.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.