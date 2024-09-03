برايتون يتعاقد مع موهبة باراجواي الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برايتون الانجليزي عن اتمام صفقة التعاقد مع لاعب نادي أنتر ميامي الامريكي ونجم منتخب باراجواي الشاب دييجو جوميز لينضم الى فريق برايتون اعتبارا من يناير المقبل بعد فتح فترة الانتقالات الشتوية ومع نهاية الدوري الامريكي لكرة القدم MLS .

وكان دييجو جوميز - 21 عاما - قد لفت الانظار بشدة مع منتخب باراجواي ومع نادي انتر ميامي الامريكي كاحد ابرز المواهب في منطقة وسط الملعب في قارة امريكا الجنوبية ويعد احد اهم الاعب في تشكيلة تاتا مارتينو المدير الفني الارجنتيني لنادي انتر ميامي الامريكي .

وفي تصريحات لدييجو جوميز عقب الكشف عن الصفقة قال لمحطة ايه بي سي الامريكية : بالفعل تم الاتفاق على الانتقال في يناير المقبل . انه بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي ولكل عائلتي فالانتقال الى الدوري الانجليزي الممتاز والى برايتون شىء رائع .

واضاف دييجو جوميز : الكل يتابع الدوري الانجليزي وهو الدوري الاهم على مستوى العالم واللعب به وبنادي برايتون سيكون بمثابة نقلة فنية كبيرة لي . انتظر تحقيق هذا الحلم و اتواصل بالفعل مع زملائي في برايتون لمعرفة كل شىء قبل الانتقال بشكل رسمي في يناير القادم .

يذكر ان دييجو جوميز سجل ستة اهداف وصنع سبعة اهداف في الدوري هذا العام مع أنترميامي الامريكي .