أوجارتي : جاهز لتدعيم اليونايتد بعد التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يعد الاورجوياني مانويل اوجارتي لاعب باريس سان جيرمان السابق هو اخر الصفقات التي عقدتها ادارة مانشيستر يونايتد الانجليزي في الساعات الاخيرة قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية والتي كانت تنتظرها جماهير اليونايتد لحل ازمات كثيرة يعاني منها الشياطين الحمر في وسط الملعب الا ان اعلان الصفقة بشكل رسمي والذي ترافق مع الخسارة امام ليفربول في قلب اولد ترافورد جعل جماهير اليونايتد تترقب انتهاء فترة التوقف الدولي من اجل دخول النجم اوجارتي في تشكيلة مانشيستر يونايتد .

مانويل اوجارتي اعرب عن اسفه لعدم مشاركته امام ليفربول مباشرة بعد ساعات من الاعلان عن الصفقة بسبب عدم انهاء تسجيله بشكل رسمي في كشوف مانشيستر يونايتد في الاتحاد الانجليزي لكرة القدم وقال لوسائل اعلام اورجويانية خلال تواجده مع منتخب اورجواي استعدادا لخوض مباراة فجر السبت امام باراجواي في تصفيات كأس العالم : لا شك كنت اتطلع للمشاركة امام ليفربول فاللعب في اولد ترافورد وامام تلك الجماهير امر رائع للغاية لكن للاسف لم يحدث و للاسف اكثر خسرنا تلك المباراة بشكل سيىء . اعتقد ان عودتي عقب فترة التوقف الدولي ستكون بشكل مختلف و مازال لدى الكثير من الوقت للعب في اولد ترافورد والاستمتاع بهذه الاجواء .

وعن جاهزيته بعد عودته من فترة التوقف الدولي مع منتخب اورجواي قال اوجارتي : انا دائما جاهز من الناحية البدنية . لم اشارك لفترات طويلة منذ بداية الموسم بالفعل لكن اعتقد حتى من الناحية الفنية سأكون لائقا للمشاركة في المباريات لكن الامر يخضع للمدير الفني ايريك تين هاج .

واضاف اوجارتي : الاجواء في نادي مانشيستر يونايتد ممتازة وملاك النادي الجدد وضعوا مشروعا طموحا لاعادة النادي من جديد الى البطولات وانا سأحاول ان اكون جزءا من هذا المشروع . كل شىء داخل مانشيستر يونايتد يحفز الاعبين من اجل الافضل سواء التعامل الرائع من جانب الادارة والجهاز الفني والجماهير المتحمسة دوما لفريقها واخيرا تاريخ عريض لنادي هو احد اهم الاندية على مستوى العالم .

يذكر ان مانشيستر يونايتد سيلاقي ساوثهامبتون خارج ملعبه في الجولة الرابعة للدوري الانجليزي بعد العودة من فترة التوقف الدولي .