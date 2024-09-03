مدربو الليجا يهددون باللجوء الى الاضراب

ياسر رشاد - القاهرة - هدد مدربي الكرة في اسبانيا باللجوء الى الاضراب في حالة عدم اتخاذ رابطة اندية الدوري الاسباني ( ليجا ) اجراءات ضد الاندية التي تقوم بأقالة المدربين دون منح هؤلاء المدربين مستحقاتهم المالية .

وعقدت لجنة المدربين بالاتحاد الاسباني لكرة القدم اجتماعها السنوى ظهر الثلاثاء بحضور 40 مدربا اسبانيا و اجنبيا في مقر الاتحاد الاسباني لكرة القدم منهم كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي واوناي ايمري المدير الفني لفريق استون فيلا الانجليزي وتشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة و دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد وذلك لمناقشة العديد من الامور الهامة بخصوص التدريب الا ان الامر الذي سيطر على الاجتماع هو اقالة المدربين وعدم منحهم مستحقاتهم المالية .

وسيطرت قضيتي سيرجيو جونزاليس في قادش و كيكي ستين في برشلونة على المناقشات حيث تمت اقالة المدربين منذ فترة دون منحهما مستحقاتهما المالية و قرر المجتمعون وفقا لصحيفة الماركا الاسبانية عمل اضراب في حالة عدم قيام الليجا بتعديل لوائحهم الداخلية لمنع اقالة المدربين وعدم منحهم مستحقاتهم المالية .

وحسب صحيفة الماركا الاسبانية فأن لجنة المدربين في الاتحاد الاسباني وممثلين لها سيعقدون اجتماعا مع رابطة اندية الدوري الاسباني غدا ( الاربعاء ) لمناقشة الامر بشكل موسع .