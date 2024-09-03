حمد إبراهيم : التدخل الطبي العاجل أدى لاستجابة إيهاب جلال وتحسن حالته نسبيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي ، وجود تحسن نسبي في حالة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بعد التدخل الطبي العاجل عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة الساعات المتأخرة من الأحد الماضي.





وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء : أن مدرب الدراويش وصل إلى المستشفى بعد 45 دقيقة فقط من تعرضه للأزمة ، وتم على الفور التدخل الطبي وإذابة 3 جلطات ، لكن التقارير الطبية أثبتت تأثر بعض شريان الجانب الأيسر من المخ نتيجة للجلطة الدماغية.

كان مصدر مقرب من مدرب المنتخب الأسبق، قد أشار إلى دخوله غرفة العمليات بصورة عاجلة عقب وصوله إلى المستشفى لإجراء جراحة دقيقة في منطقة الرقبة لإذابة بعض الجلطات ، على أن ينقل بعدها إلى غرفة الرعاية المركزة للمتابعة الدقيقة لوضعه الصحي.