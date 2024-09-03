أدريان نيواي ينتقل رسميا الى فريق أستون مارتن

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت تقارير صحفية وثيقة الصلة بأسطورة تصميم السيارات للفورميلا وان أدريان نيواي ان اعلان انتقاله الى فريق أستون مارتن سيتم بشكل رسمي نهاية هذا الاسبوع وقبل بدء سباق جائزة اذربيجان الكبرى على حلبة باكو .

وكان ادريان نيواي قد اعلن انه سيترك منصبه مع فريق ريد بول رايسنج في شهر يونيو الماضي وكانت التوقعات تشير الى انتقاله الى فريق فيراري الا ان المفاجأة كانت في انتقاله الى فريق استون مارتن .

وقالت المصادر ان مالك فريق استون مارتن لورانس استرول كان متمسك للغاية بضم ادريان نيواي الى فريقه في استون مارتن وبالفعل كانت زيارة نيواي الى مركز فريق أستون مارتن في سيلفر ستون في بريطانيا خلال شهر يونيو حاسمة في قبوله الانضمام لاستون مارتن بعدما تأكد من قدرة الفريق على تنفيذ افكاره .

ويسعى لورانس استرول الى الاستثمار بشكل مكثف خلال الفترة القادمة في فريقه استون مارتن حيث يتم الاستعداد الان للمزيد من التحديثات في السيارة وفي مركز تدريب الفريق و التي سيقودها بكل تأكيد الاسطورة ادريان نيواي .