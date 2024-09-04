منيجيزا : برشلونة مشروع بطل سيتفجر هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أوسكار مينجيزا نجم برشلونة السابق ان تصدر برشلونة للدوري الاسباني بفارق اربعة نقاط بعد مرور اربعة جولات فقط من الدوري الاسباني امر اكثر من رائع لفريق برشلونة لكن لابد من الاستمرارية لتحقيق اللقب في النهاية .

وكان برشلونة تحت قيادة المدير الفني هانز فليك قد حقق اربعة انتصارات متتالية في الدوري الاسباني على حساب فالنسيا وأتلتيك بيلباو و رايو فاليكانو و بلد الوليد وضعت برشلونة على قمة الدوري مما جعل التوقعات ترتفع لدى جمهور برشلونة بشأن قدرة النادي الكاتالوني على المنافسة على الالقاب في الموسم الحالي على الرغم من عدم الدخول بقوة في فترة الانتقالات الصيفية .

وفي تصريحات لصحيفة الماركا قال اوسكار مينجيزا نجم برشلونة السابق والذي انتقل الى نادي سيلتا فيجو : برشلونة مازال امامه عمل شاق فالفريق يحتاج للكثير لكي يستمر في المنافسة على لقب الدوري في موسم طويل . بعد خروج مجموعة كبيرة من الاعبين الكبار مثل ليو ميسي و جيرارد بيكية و بوسيكيتس و غيرهم كان لابد من القيام بعملية احلال وتجديد ليعود برشلونة بخلاف الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي .

واضاف مينجيزا : المشروع يحتاج لوقت ويحتاج للعمل خطوة خطوة حتى يكتسب الثقة الكاملة . لقد راينا تقدما مع بداية الموسم واتمنى ان يستمر حتى يتفجر نجاح هذا الفريق الشاب .