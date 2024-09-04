ثروت سويلم: "عامر حسين يقوم بإعداد شكل الدوري الجديد"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أنه يتم خلال الفترة الحالية دراسة شكل الدوري الجديد، حيث يقوم عامر حسين بإعداده.



وكان الأهلي حقق لقب الدوري خلال الموسم الماضي، بعد صراع قوي مع بيراميدز.

وتحدث سويلم خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "ال18 ناديا تم عرض عليهم ثلاثة أشكال للدوري، ويتم الآن دراسة الشكل الجديد".

وتابع: "عامر حسين يُعد الآن الجدول للموسم الجديد ، والدوري سينطلق في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر".

وأكمل: "الدوري الماضي انتهى آخر دوري في العالم، ولكن هذا الأمر نتيجة ظروف صعبة كثيرة، تم لعب بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري والتوقفات، الجميع منزعج من تأخر المسابقة، لكن هذا نتيجة أزمات كثيرة".