شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يخوض التدريب الأخير قبل السفر إلى تونس للمشاركة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس التدريب الأخير بالمركز الأوليمبى اليوم الأربعاء ، قبل الحصول على راحة يومى الخميس و الجمعة إستعدادا للسفر فجر السبت إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى .

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للشباب لكرة اليد مواليد 2004 عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من "المغرب وغينيا ومالى"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "الجزائر وتونس وليبيا ورواندا".

ويبدأ منتخب شباب اليد مواجهاته يوم 9 سبتمبر أمام مالى قبل مواجهة غينيا 10 سبتمبر ثم المغرب يوم 11 من نفس الشهر.

وحقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة المدير الفني طارق محروس، الفوز على فريق الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة اليد مؤخرا.

وفاز رجال طارق محروس على بطل آسيا، والذي يستعد لخوض بطولة السوبر جلوب المقبلة في مصر، بنتيجة 30-29، بعد أداء قوي من لاعبي منتخب اليد للشباب، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم 19-17.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.