طرد من المنتخب ومشاجرة مع ملاكم ومحادثات انستجرام.. ما لا تعرفه عن أرون بوبيندزا مهاجم الزمالك الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع المهاجم الجابوني، أرون بوبيندزا، لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإنه من المنتظر أن يصل المهاجم الدولي الجابوني إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء إجراءات التأشيرة من قبل نادي الزمالك.

وذكر موقع "تليجراف مصر"، أن أرون بوبيندزا، اشتهر بعدد من الأزمات خارج الملعب أثناء فترة تواجده مع فريق إف سي سينسيناتي، في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل إنهاء تعاقدهم معه منذ أسابيع.

وكشف الموقع عن ما وصه بـ "الملف الأسود" لـ أرون بوبيندزا قبل ساعات قليلة من توقيعه بشكل رسمي على عقود انضمامه لنادي الزمالك.

وبالرغم من أن المهاجم الجابوني كان عنصرًا أساسيًا في مساعدة نادي سينسيناتي على الفوز بدرع المشجعين لعام 2023، أول كأس رئيسية للنادي، إلا أن غالبًا ما طغت الأحداث خارج الملعب على مساهمات بوبيندزا.

وبدأت المشاكل مع بوبيندزا قبل فترة وجيزة من انطلاق تصفيات كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم 2023 التي طال انتظارها.

وقرر نادي سينسيناتي إيقاف بوبيندزا عن المشاركة في المباراة النهائية للموسم العادي بسبب عودته إلى النادي متأخرًا من التوقف الدولي، وبعد أسابيع طُرد من المنتخب الجابوني في منتصف تصفيات البطولة.

ولم يتم استدعاء بوبيندزا إلى منتخب الجابون منذ ذلك الحين.

وفي يناير، قاوم بوبيندزا محاولة ابتزاز، بعدما استخدمت مجموعة هاتف اللاعب المسروق للوصول إلى شريط جنسي، وهددوا بنشره إذا لم يدفع بوبيندزا للمجموعة.

كما اعتُبر بوبيندزا الضحية في تلك الحالة، وقال مسؤولو النادي إنه يحظى بدعم نادي إف سي سينسيناتي في هذه المسألة، لكن لم يكن أحد ليعتبر هذه الحلقة تطورًا إيجابيًا عندما يضع نادي إف سي سينسيناتي نفسه محليًا كعلامة تجارية صديقة للأسرة.

وفي أبريل الماضي، تعرض فك بوبيندزا للكسر على يد ملاكم محترف أثناء قتال خارج إحدى المطاعم في وسط المدينة الأمريكية.

وفي اللحظات الأكثر هدوءًا أثناء وجوده في سينسيناتي، كان بوبيندزا لا يزال يفعل أشياء مثل استضافة محادثات حية على إنستجرام مع متابعيه بدون قميص.